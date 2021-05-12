Не залишати будинки без потреби: в Ізраїлі через обстріли продовжили обмеження для жителів

На зазначеній території скасовуються заняття в навчальних закладах та робота гуртків і спортивних секцій.

На відкритому просторі дозволено збиратися групами не більше 10 осіб, в закритих приміщеннях можуть перебувати до 100 осіб.

Дозволена робота тільки тих підприємств і установ, у працівників яких є можливість потрапити в бомбосховище "за встановлений управлінням тилом час".

Відомство звернулося до населення з проханням не виходити з будинків, якщо в цьому немає гострої потреби.