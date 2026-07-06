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"Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву": Коваленко про атаку

04:41 06.07.2026 Пн
2 хв
За словами очільника ЦПД, у цій атаці немає жодної військової логіки
aimg Катерина Коваль
Фото: голова Центру протидії дезінформації (Eugen Kotenko / Ukrinform)

У ЦПД пояснили, навіщо Росія завдала балістичного удару по Києву. За словами очільника центру, атака має демонстративну мету.

Навіщо Росія б'є по цивільних

За словами Коваленка, у нічній балістичній атаці на Київ немає жодної військової логіки. Це, за його оцінкою, - війна проти цивільного населення та спроба створити "картинку" для російського суспільства, яке дедалі більше уваги приділяє чергам за пальним.

"Маємо справу з недодержавою і нелюдами", - наголосив очільник ЦПД.

Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву

Коваленко звернув увагу на важливий контраст: саме зараз, коли Росія завдає ударів по Києву, українські Сили оборони масово атакують Москву та інші регіони РФ.

"Козирів у зброї в росіян чим далі, тим ставатиме менше", - наголосив він, додавши, що паритет у дронах раніше здавався неможливим, однак тепер перевага - на боці України.

Що наближає мир

Очільник ЦПД визнав, що атаки Росії приносять горе й трагедії, проте наголосив: односторонні удари РФ ніколи не наближали мир.

"Справжній мир наближає посилення наших ударів. В подальшому - ракетних", - переконаний Коваленко.

Він провів історичну паралель із Британією часів Другої світової війни, закликавши не втрачати стійкості попри складність моменту.

Нагадаємо, вночі проти 6 липня Росія атакувала Київ балістичним озброєнням та крилатими ракетами, внаслідок чого, як відомо станом на 4:30, загинуло троє людей.

Раніше в ніч на 2 липня окупанти вже завдавали масованого удару по Києву ракетами та дронами, тоді ракета влучила в багатоповерхівку в Дарницькому районі.

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