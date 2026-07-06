"Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву": Коваленко про атаку

Навіщо Росія б'є по цивільних

За словами Коваленка, у нічній балістичній атаці на Київ немає жодної військової логіки. Це, за його оцінкою, - війна проти цивільного населення та спроба створити "картинку" для російського суспільства, яке дедалі більше уваги приділяє чергам за пальним.

"Маємо справу з недодержавою і нелюдами", - наголосив очільник ЦПД.

Поки РФ б'є по Києву, СОУ атакують Москву

Коваленко звернув увагу на важливий контраст: саме зараз, коли Росія завдає ударів по Києву, українські Сили оборони масово атакують Москву та інші регіони РФ.

"Козирів у зброї в росіян чим далі, тим ставатиме менше", - наголосив він, додавши, що паритет у дронах раніше здавався неможливим, однак тепер перевага - на боці України.

Що наближає мир

Очільник ЦПД визнав, що атаки Росії приносять горе й трагедії, проте наголосив: односторонні удари РФ ніколи не наближали мир.

"Справжній мир наближає посилення наших ударів. В подальшому - ракетних", - переконаний Коваленко.

Він провів історичну паралель із Британією часів Другої світової війни, закликавши не втрачати стійкості попри складність моменту.