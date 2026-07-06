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"Пока РФ бьет по Киеву, СОУ атакуют Москву": Коваленко об атаке

04:41 06.07.2026 Пн
2 мин
По словам главы ЦПД, в этой атаке нет ни одной военной логики
aimg Екатерина Коваль
Фото: глава Центра противодействия дезинформации (Eugen Kotenko / Ukrinform)

В ЦПИ объяснили, зачем Россия нанесла баллистический удар по Киеву. По словам руководителя центра, атака преследует демонстративные цели.

Зачем Россия бьет по гражданским

По словам Коваленко, в ночной баллистической атаке на Киев нет никакой военной логики. Это, по его оценке, - война против гражданского населения и попытка создать "картинку" для российского общества, которое все большее внимание уделяет очередям за горючим.

"Имеем дело с недодержавностью и изуверами", - подчеркнул глава ЦПИ.

Пока РФ бьет по Киеву, СОУ атакуют Москву.

Коваленко обратил внимание на важный контраст: именно сейчас, когда Россия наносит удары по Киеву, украинские Силы обороны массово атакуют Москву и другие регионы РФ.

"Козырей в оружии у россиян чем дальше, тем будет меньше", - подчеркнул он, добавив, что паритет в дронах раньше казался невозможным, однако теперь преимущество - на стороне Украины.

Приближающий мир

Глава ЦПИ признал, что атаки России приносят горе и трагедии, однако отметил: односторонние удары РФ никогда не приближали мир.

"Настоящий мир приближает усиление наших ударов. В дальнейшем - ракетных", - убежден Коваленко.

Он провел историческую параллель с Британией времен Второй мировой войны, призвав не терять устойчивости, несмотря на сложность момента.

Напомним, ночью против 6 июля Россия атаковала Киев баллистическим вооружением и крылатыми ракетами, в результате чего, как известно по состоянию на 4:30, погибли три человека.

Ранее в ночь на 2 июля оккупанты уже наносили массированный удар по Киеву ракетами и дронами, тогда ракета попала в многоэтажку в Дарницком районе.

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