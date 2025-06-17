"Поки ніхто не сповільнився": Трамп анонсував ще 48 годин бомбардувань Ірану

"Справжнє завершення" конфлікту між Ізраїлем та Іраном краще, ніж припинення вогню. Переговорів із Тегераном може не бути зовсім.

На запитання, що краще, ніж припинення вогню, як він натякав у публікації на Truth Social, Трамп відповів: "Завершення, справжнє завершення, а не припинення вогню. Завершення. Або повна відмова. Це теж нормально".

Трамп заявив, що очікує, що протягом наступних 48 годин стане зрозуміліше, чи збирається Ізраїль уповільнити або прискорити атаки на Іран. "Ви скоро дізнаєтеся. Поки ніхто не сповільнився", - сказав Трамп на борту №1.

Трамп планує провести зустріч зі своєю командою національної безпеки в ситуаційній кімнаті.

На запитання, чи забезпечить участь США у військових діях знищення ядерної програми Ірану, як про це публічно заявляли деякі ізраїльські чиновники, Трамп відповів: "Я сподіваюся, що їхня програма буде знищена задовго до цього. У них не буде ядерної зброї".

Відповідаючи на запитання, що стало причиною його заклику до негайної евакуації Тегерана, Трамп сказав, що не було якоїсь конкретної загрози, але, з огляду на ситуацію на місці, людям безпечніше виїхати. "Я хочу, щоб люди були в безпеці... Завжди можливо, що щось може статися. Я просто хочу, щоб люди були в безпеці".

Щодо стурбованості з приводу американських військ або об'єктів у регіоні Трамп назвав їх "чудовими людьми" і заявив, що США завдадуть "дуже жорсткої" відповіді, якщо Іран посміє їх зачепити: "Я думаю, вони знають, що не повинні чіпати наших солдатів".

На запитання про повідомлення, що він розглядає можливість відправки віцепрезидента Джей Ді Венса і Стіва Віткоффа на переговори з іранцями цього тижня, Трамп відповів: "Можливо. Можливо. Це залежить від того, що станеться, коли я повернуся".