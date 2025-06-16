Основна ціль - ядерна програма Ірану. Експерт пояснив плани Ізраїлю

Ізраїль під час операції "Пробудження лева" націлився на ядерну програму Ірану. Зараз триває другий етап операції.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив дипломат, експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман.

Перший етап операції

"Основний удар має завдаватися по іранській ядерній програмі. Сенс був у тому, що 13 червня почалася операція, сенс був знищити всі системи ППО, які залишилися, щоб дати можливість ізраїльським літакам спокійно літати в небі Ірану", - розповів Міл-Ман.



За його словами, це і був перший етап операції. І він пройшов "дуже добре". Усі системи ППО знищити не вдалося, але ізраїльським літакам "відкрили шлях" у небо Ірану.

Потім було локалізовано інші системи ППО, вони продовжують знищуватися.

Також, як зазначив експерт, паралельно з першим етапом були удари команди Моссада. Йшлося про знищення військової верхівки Ірану - близько 20 високопоставлених чиновників. При цьому було завдано удару по фізиках-ядерниках, які займаються ядерною програмою Ірану. Уже дев'ять вчених ліквідовано.

Міл-Ман звернув увагу, що такі вчені володіли знаннями, які наближали Іран до створення ядерної бомби.

Другий етап

Дипломат пояснив, що другий етап операції Ізраїлю розпочався вже 14 червня, коли бомбардувальники почали атакувати об'єкти ядерної програми Ірану.

"Це Натанз, Ісфахан, Тебріз і так далі, там дуже багато об'єктів", - додав він.

Окремо він зазначив, що Натанз - один із найбільших об'єктів, і там "багато всього заховано під землею". Тому операція з його знищення дуже складна.

Також Ізраїль почав бомбити об'єкт у Фордо, який розташований у величезній горі. Його також складно знищити.

"Тут не треба применшувати здібності іранців, вони теж розумні, хитрі й розуміють, що вони роблять. Це сильний ворог, складний", - додав він.

Також зараз Ізраїль планомірно знищує різні військові цілі в Тегерані. Йдеться про об'єкти, які пов'язані з Міноборони, зі стражами ісламської революції, поліцією.

"Йде планомірне знищення інфраструктури терористичної держави, яка допомагала Росії воювати в Україні, яка намагалася знищити Ізраїль. Тут іде планомірна операція зі знищення цього військового потенціалу, який спрямований проти Ізраїлю, вільного світу, США", - підкреслив Міл-Ман.