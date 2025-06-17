ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп про перемовини з Іраном: очікую на їх повну капітуляцію

Вівторок 17 червня 2025 13:44
UA EN RU
Трамп про перемовини з Іраном: очікую на їх повну капітуляцію Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не звертались до Ірану з закликом про мирні переговори, і очікують на його повну капітуляцію.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на борту президентського літака.

На питання журналіста стосовно того, що може бути краще, за перемир'я, Трамп зазначив, що мова йде про завершення бойових дій.

"Кінець. Справжній кінець. Не припинення вогню, а кінець бойових дій. Повна капітуляція", - заявив Трамп.

Він також підкреслив, що повна капітуляція Ірану цілком можлива вже найближчим часом.

За його словами, що якщо Іран хоче поговорити, то його лідери знають, як зв'язатися з США. Він також звинуватив іранських керівників у небажанні досягти угоди щодо своєї ядерної програми і заявив, що тепер він менш зацікавлений у переговорах із ними.

"Вони мали укласти угоду. Я їм сказав, укласти угоду. Отже я не знаю. Я не в настрої вести переговори. Їм слід було прийняти угоду, яка була на столі - це врятувало б багато життів", - додав він.

Ядерна угода з Іраном

Нагадаємо, США так і не вдалося укласти ядерну угоду з Іраном. На тлі того, що процес затягнувся, Ізраїль почав удари по іранській території.

Також повідомлялось, що спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф і віце-президент США Джей Ді Венс можуть цього тижня обговорити з іранцями ядерну угоду. Якщо Венс і Віткофф дійсно зустрінуться з іранцями, то їхнім співрозмовником, найімовірніше, буде міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Як зазначав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна дипломат, екс-посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, без допомоги США об'єкт у Фордо Ізраїль знищити не зможе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
Новини
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Люди під завалами та робота авіації: все про наслідки атаки РФ по районах Києва
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді