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"Пока никто не замедлился": Трамп анонсировал еще 48 часов бомбежек Ирана

США, Вторник 17 июня 2025 14:30
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"Пока никто не замедлился": Трамп анонсировал еще 48 часов бомбежек Ирана Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Настоящее завершение" конфликта между Израилем и Ираном лучше, чем прекращение огня. Переговоров с Тегераном может не быть вовсе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вопрос, что лучше, чем прекращение огня, как он намекал в публикации на Truth Social, Трамп ответил: "Завершение, настоящее завершение, а не прекращение огня. Завершение. Или полный отказ. Это тоже нормально".

Трамп заявил, что ожидает, что в течение следующих 48 часов станет яснее, собирается ли Израиль замедлить или ускорить атаки на Иран. "Вы скоро узнаете. Пока никто не замедлился", - сказал Трамп на борту №1.

Трамп планирует провести встречу со своей командой национальной безопасности в ситуационной комнате.

На вопрос, обеспечит ли участие США в военных действиях уничтожение ядерной программы Ирана, как об этом публично заявляли некоторые израильские чиновники, Трамп ответил: "Я надеюсь, что их программа будет уничтожена задолго до этого. У них не будет ядерного оружия".

Отвечая на вопрос, что стало причиной его призыва к немедленной эвакуации Тегерана, Трамп сказал, что не было какой-то конкретной угрозы, но, учитывая ситуацию на месте, людям безопаснее уехать. "Я хочу, чтобы люди были в безопасности... Всегда возможно, что что-то может произойти. Я просто хочу, чтобы люди были в безопасности".

Относительно обеспокоенности по поводу американских войск или объектов в регионе Трамп назвал их "великолепными людьми" и заявил, что США нанесут "очень жесткий" ответ, если Иран посмеет их тронуть: "Я думаю, они знают, что не должны трогать наших солдат".

На вопрос о сообщениях, что он рассматривает возможность отправки вице-президента Джей Ди Вэнса и Стива Уиткоффа на переговоры с иранцами на этой неделе, Трамп ответил: "Возможно. Возможно. Это зависит от того, что произойдет, когда я вернусь".

Напомним, Израиль начал атаку на военные объекты Ирана 13 июня. За это время было поражено множество целей и ликвидированы главари иранского режима.

США с самого начала заявляли, что не участвуют в операции Израиля, высказывали поддержку и заявляли о необходимости переговоров и "сделки". Трамп 13 июня уже заявил, что хочет полной капитуляции Ирана.

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Израиль Иран Дональд Трамп
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