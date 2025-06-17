"Пока никто не замедлился": Трамп анонсировал еще 48 часов бомбежек Ирана
"Настоящее завершение" конфликта между Израилем и Ираном лучше, чем прекращение огня. Переговоров с Тегераном может не быть вовсе.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На вопрос, что лучше, чем прекращение огня, как он намекал в публикации на Truth Social, Трамп ответил: "Завершение, настоящее завершение, а не прекращение огня. Завершение. Или полный отказ. Это тоже нормально".
Трамп заявил, что ожидает, что в течение следующих 48 часов станет яснее, собирается ли Израиль замедлить или ускорить атаки на Иран. "Вы скоро узнаете. Пока никто не замедлился", - сказал Трамп на борту №1.
Трамп планирует провести встречу со своей командой национальной безопасности в ситуационной комнате.
На вопрос, обеспечит ли участие США в военных действиях уничтожение ядерной программы Ирана, как об этом публично заявляли некоторые израильские чиновники, Трамп ответил: "Я надеюсь, что их программа будет уничтожена задолго до этого. У них не будет ядерного оружия".
Отвечая на вопрос, что стало причиной его призыва к немедленной эвакуации Тегерана, Трамп сказал, что не было какой-то конкретной угрозы, но, учитывая ситуацию на месте, людям безопаснее уехать. "Я хочу, чтобы люди были в безопасности... Всегда возможно, что что-то может произойти. Я просто хочу, чтобы люди были в безопасности".
Относительно обеспокоенности по поводу американских войск или объектов в регионе Трамп назвал их "великолепными людьми" и заявил, что США нанесут "очень жесткий" ответ, если Иран посмеет их тронуть: "Я думаю, они знают, что не должны трогать наших солдат".
На вопрос о сообщениях, что он рассматривает возможность отправки вице-президента Джей Ди Вэнса и Стива Уиткоффа на переговоры с иранцами на этой неделе, Трамп ответил: "Возможно. Возможно. Это зависит от того, что произойдет, когда я вернусь".
Напомним, Израиль начал атаку на военные объекты Ирана 13 июня. За это время было поражено множество целей и ликвидированы главари иранского режима.
США с самого начала заявляли, что не участвуют в операции Израиля, высказывали поддержку и заявляли о необходимости переговоров и "сделки". Трамп 13 июня уже заявил, что хочет полной капитуляции Ирана.
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