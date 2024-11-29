Поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується, - Шмигаль

Ситуація зі світлом в Україні

Вчора, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по енергетиці України. Як зазначили рятувальники, були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.

Під час атаки енергетики вводили в Україні екстрені відключення світла. Пізніше Україна повернулася до графіків погодинних відключень. Через пошкодження енергетики були змушені посилити обмеження.

Станом на ранок 29 листопада без світла залишалися Херсон та більша частина Миколаївської області.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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