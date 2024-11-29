Пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется, - Шмыгаль

Ситуация со светом в Украине

Вчера, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Как отметили спасатели, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.

Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света. Позже Украина вернулась к графикам почасовых отключений. Из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.

На утро 29 ноября без света оставались Херсон и большая часть Николаевской области.

Как долго могут длиться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.

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