Херсон і Миколаївська область без світла: в "Укренерго" розповіли, коли планують заживити

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергосистему України на ранок залишаються знеструмленими Херсон, Херсонський район та частина Миколаївської області. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб усунути наслідки атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За попередніми прогнозами, до кінця поточної доби електропостачання планують відновити для всіх абонентів у постраждалих районах.

Удар по енергетиці

Вранці 28 листопада російські окупанти здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Було випущено 91 ракету та 97 дронів, більшість з яких успішно знищили Сили протиповітряної оборони.

Повітряні сили повідомили про 12 влучань, головним чином у об’єкти паливно-енергетичного сектору. За даними ДСНС, пошкоджень зазнала інфраструктура в Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Через наслідки масованої атаки в Україні посилили графіки відключень електроенергії. Зокрема, Херсон вже другу добу перебуває без світла після масованої атаки Росії на енергетику, оскільки не вдалося заживити критичну інфраструктуру.

При цьому у Миколаївській області стався обрив електромережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.