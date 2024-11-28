До 12 годин без світла. Як довго триватимуть жорсткі графіки відключень в Україні

Російська Федерація завдала чергового масованого удару по українській енергетиці. Сотні тисяч українців залишаються без світла і щонайменше до кінця дня діятимуть жорсткі графіки відключень.

РБК-Україна розповідає про ситуацію, графіки та про те, як довго триватимуть жорсткі обмеження.

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Атака на енергетику 28 листопада: що відомо про наслідки

Вночі та вранці 28 листопада росіяни завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. За інформацією Повітряних сил, загалом запущено 97 дронів та 91 ракет, збити вдалося 76 ракет і 35 "шахедів" (у решти БПЛА статус "локаційно втрачені").

Одинадцята з початку року масована атака була спрямована проти об'єктів енергетики.

"У кількох областях зафіксовано удари "калібрами" з касетними боєприпасами та по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - відреагував президент Володимир Зеленський.

Атака проводилась на енергетичні об'єкти по всій Україні. У зв'язку з цим оператор передачі "Укренерго" запроваджував екстрені відключення. За словами гендиректора компанії YASNO (обслуговує споживачів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях) Сергія Коваленка, ситуація була настільки складною, що, за попередніми прогнозами, аварійні відключення могли продовжитися до 20:00.

Внаслідок атаки є пошкодження у 14 регіонах. Обійшлося без загиблих, одна особа постраждала на Одещині. За даними ДСНС, пошкоджено інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Що стосується конкретно енергетики, то, як повідомили в "Укренерго", пошкоджено об'єкти одразу у кількох регіонах. Щойно минула загроза повторних прильотів, рятувальники та ремонтні бригади розпочали усунення наслідків.

Без світла залишаються сотні тисяч українців. Зокрема, понад півмільйона лише у Львівській, понад 200 тисяч у Вінницькій областях, а на Рівненщині на ранок було знеструмлено майже 700 населених пунктів.

Детальніше читайте у матеріалі "Під ударом енергетика: що відомо про наслідки масованого обстрілу України".

Наразі оцінити масштаб руйнувань складно. Як і те, які саме об'єкти атакував противник - генерацію чи системи розподілу, зазначає директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Швидше за все, удар був комплексний. Поки рано казати про наслідки, але обсяг запроваджених превентивних заходів говорить про серйозність загрози, яка була вранці та вночі", - розповів він РБК-Україна.

Зазначимо, як повідомили у Повітряних силах, були прильоти по електричних підстанціях. Загалом зафіксовано 12 влучань, переважно по об'єктах паливно-енергетичного сектора. Компанія "Нафтогаз України" також повідомила про атаку на свої об'єкти.

Тим часом попередній прогноз про аварійні відключення до 20:00 не здійснився і вже ближче до полудня їх скасували. Усі споживачі в Україні повернулися до графіків погодинних відключень світла. Які зі зрозумілих причин набагато жорсткіші за ті, які діяли до атаки 28 листопада.

Скільки триватимуть жорсткі графіки відключення світла

Згідно з оновленими графіками, світла може не бути протягом більшої частини дня. Наприклад, у Києві в деяких чергах діють відключення від 7 до 12 години. Схожа ситуація у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Не більше трьох годин поспіль відключатимуть споживачів у Тернопільській області, але загалом сьогодні світла не буде по 7-8 годин. Також по 6-8 годин із перервами світла не буде у Львівській, Черкаській, Закарпатській та більшості інших областей України. Трохи краща ситуація в Житомирській області, де споживачів відключатимуть лише на 2-4 години з перервами.

При цьому ситуація динамічна, тому час вимкнення та обсяг обмежень протягом дня ще може змінитися. Вся актуальна інформація та оновлені графіки вказані на ресурсах обленерго - на веб-сайтах, сторінках у Facebook та Telegram-каналах.

Окремо в "Укренерго" просять українців не користуватись потужними приладами з 15:00 до 22:00. А також економити електроенергію.

До кінця дня в Україні застосовуватимуться три черги відключень побутових споживачів одночасно. Це означає, що може бути до 12 годин без світла на добу.

Зазначимо, сьогодні повідомлялося про атаку на два енергетичні об'єкти у Львівській області, що може призвести до тривалих жорстких відключень світла у цьому регіоні. Станом на 12:00 там повністю було знеструмлено майже 400 населених пунктів і ще близько тисячі - частково. "Я думаю, найближчими днями, якщо не тижнями, нам доведеться жити у досить жорстких графіках електропостачання", - заявив перший заступник голови обласної адміністрації Андрій Годик.

Поки не зрозуміло, чи дійсно Львівська область і вся Україна довго будуть на жорстких графіках, пояснює Геннадій Рябцев.

"Справа в тому, що зараз заяви керівників адміністрацій ґрунтуються не на результатах оцінки пошкоджень, моніторингу та якихось прогнозах. Це швидше емоційна реакція. Навряд чи зараз хтось із них знає, що буде насправді. Тут черга за енергетиками, які мають оцінити наслідки пошкоджень, узагальнити їх та змоделювати ситуацію на найближчі дні", - зазначив експерт.

Однак, як свідчить досвід, щоб стабілізувати енергосистему, треба від тижня до двох.

"Тому цілком імовірно, що найближчими тижнями обмеження будуть жорсткішими. Наскільки жорсткішими, стане ясно після з'ясування наслідків ударів", - сказав він.

Масована атака 28 листопада стала другою за останні два тижні. Незважаючи на це, Рябцев не поспішає з висновками про тенденцію на погіршення. "Не думаю, що тут якась тенденція спостерігається. Принаймні зараз. Усім було відомо, що росіяни не обмежаться одним чи двома ударами по енергосистемі", - додав він.

При підготовці тексту використовувалися: інформація Повітряних сил України, ДСНС, "Укренерго", начальників обласних адміністрацій, регіональних операторів системи передачі, коментар директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева.