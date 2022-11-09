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Поки НАТО обговорює, чи надавати Україні додаткову підтримку, ми захищаємо їхні кордони, - Данілов

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна зазнає величезних військових та цивільних втрат, захищаючи східний кордон НАТО у той час, як члени Альянсу обговорюють, чи потрібно надавати нашій країні додаткову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю The Globe and Mail.

"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні фашисти Путіна вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав він.

При цьому Данілов відмовився назвати конкретні країни, які сумніваються у необхідності надання Україні додаткової підтримки. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує Збройним силам України.

"Нам потрібні всі типи зброї", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Також повідомлялося, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

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Олексій ДаніловРНБОНАТОВійна Росії проти України