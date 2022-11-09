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Пока НАТО обсуждает, оказывать ли Украине дополнительную помощь, мы защищаем их границы, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина несет огромные военные и гражданские потери, защищая восточную границу НАТО в то время, как члены Альянса обсуждают, нужно ли оказывать нашей стране дополнительную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью The Globe and Mail.

"Если кто-то в какой-то столице размышляет, стоит ли нам получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что именно в этот момент современные фашисты Путина убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно", - сказал он.

При этом Данилов отказался назвать конкретные страны, которые сомневаются в необходимости предоставления Украине дополнительной поддержки. Он также не назвал конкретное вооружение, которого не хватает Вооруженным силам Украины.

"Нам нужны все типы оружия", - сказал он.

Напомним, недавно в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Также сообщалось, что Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти системы ПВО SAMP/T и Aspide.

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