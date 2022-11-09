ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поки НАТО обговорює, чи надавати Україні додаткову підтримку, ми захищаємо їхні кордони, - Данілов

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 14:46
Поки НАТО обговорює, чи надавати Україні додаткову підтримку, ми захищаємо їхні кордони, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна зазнає величезних військових та цивільних втрат, захищаючи східний кордон НАТО у той час, як члени Альянсу обговорюють, чи потрібно надавати нашій країні додаткову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю The Globe and Mail.

"Якщо хтось у якійсь столиці розмірковує, чи варто нам отримувати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би підкреслити, що саме в цей момент сучасні фашисти Путіна вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно", - сказав він.

При цьому Данілов відмовився назвати конкретні країни, які сумніваються у необхідності надання Україні додаткової підтримки. Він також не назвав конкретного озброєння, якого бракує Збройним силам України.

"Нам потрібні всі типи зброї", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Також повідомлялося, що Італія готує новий пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти системи ППО SAMP/T та Aspide.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов РНБО НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією