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Поки нас не переб'ють - нічого не закінчиться. Росіяни побоюються повної мобілізації в країні

Фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Окупанти скаржаться на жахливий стан армії, відсутність озброєння та те, що у Росії будуть проводити масштабну мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

У розмові з товаришем один з росіян розповів, що у Тверській області Росії мають невдовзі мобілізувати 28 тисяч осіб. При цьому ті хто вже воює на війні в Україні скаржаться на погане забезпечення армії та постійний обстріл з боку ЗСУ.

"Повну мобілізацію хочуть типу оголосити. У кого 5 пальців, 2-і ноги, 2-і руки, нах*й, усі туди підемо. Поки нас, нах*й, не переб'ють там усіх, ніх*я нічого не закінчиться", - каже окупант.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Зазначимо, що росЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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