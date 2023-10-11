Пока нас не перебьют - ничего не кончится. Россияне опасаются полной мобилизации в стране

В разговоре с товарищем один из россиян рассказал, что в Тверской области России должны мобилизовать вскоре 28 тысяч человек. При этом те, кто уже воюет на войне в Украине, жалуются на плохое обеспечение армии и постоянный обстрел со стороны ВСУ.

"Полную мобилизацию хотят типа объявить. У кого 5 пальцев, 2 ноги, 2 руки, нах*й, все туда пойдем. Пока нас, нах*й, не перебьют там всех, них*я ничего не закончится ", – говорит оккупант.

Мобилизация в России

В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.

Отметим, что росСМИ подсчитали, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик – не прожил и двоих.

Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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