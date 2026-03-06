UA

"Поки ми розмовляємо, воно горить": американський адмірал про успіхи ВМС США проти Ірану

01:38 06.03.2026 Пт
2 хв
Також відомо, що за останні 72 години американські бомбардувальники завдали ударів по близько 200 цілям глибоко в Ірані
aimg Маловічко Юлія
Фото: командувач Центрального Командування США, адмірал Бред Купер (з відкритих джерел)

За весь час операції США Epic Fury було знищено понад 30 іранських кораблів, а кілька годин тому американські військові вдарили по авіаносцю ворога, носію безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Центрального Командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер, передає ABC.

Читайте також: Білий дім озвучив основні цілі операції проти Ірану

"Ви можливо чули, як президент нещодавно сказав, що ми потопили або знищили 24 кораблі. На той момент це було правдою. Зараз у нас понад 30 кораблів", - сказав командувач CENTCOM.

За його словами, США кілька годин тому здійснили удари по іранському авіаносці безпілотників.

"Поки ми розмовляємо, воно горить", - зазначив Купер.

Ще адмірал повідомив, що за останні три доби військові США вразили з неба майже дві сотні цілей глибоко в Ірані, зокрема навколо Тегерану.

Бред Купер також розповів про те, що лише за останню годину американські бомбардувальники B-2 скинули десятки важких бомб, які націлені на пускові установки іранських балістичних ракет, що розташовані під землею.

Щодо атак Ірану у відповідь, командувач CENTCOM зазначив, що їхні ракетні обстріли зменшилися на 90% з першого дня конфлікту, а кількість дронових атак скоротилася на 83%.

Нагдаємо, 4 березня голова Центрального Командування США Бред Купер розповів, як американські сили "топлять іранський флот",

Раніше повідомлялося, які цілі США переслідують у війні з Іраном, у Білому домі про це розповіли детально.

Як відомо, Ізраїль також веде боротьбу з іранським режимом. Тель-Авів оголосив другу хвилю протистояння з ісламською державою, яка буде направлена на підземні сховища, де зберігаються балістичні ракети.

