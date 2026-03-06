"Поки ми розмовляємо, воно горить": американський адмірал про успіхи ВМС США проти Ірану

"Ви можливо чули, як президент нещодавно сказав, що ми потопили або знищили 24 кораблі. На той момент це було правдою. Зараз у нас понад 30 кораблів", - сказав командувач CENTCOM.

За його словами, США кілька годин тому здійснили удари по іранському авіаносці безпілотників.

"Поки ми розмовляємо, воно горить", - зазначив Купер.

Ще адмірал повідомив, що за останні три доби військові США вразили з неба майже дві сотні цілей глибоко в Ірані, зокрема навколо Тегерану.

Бред Купер також розповів про те, що лише за останню годину американські бомбардувальники B-2 скинули десятки важких бомб, які націлені на пускові установки іранських балістичних ракет, що розташовані під землею.

Щодо атак Ірану у відповідь, командувач CENTCOM зазначив, що їхні ракетні обстріли зменшилися на 90% з першого дня конфлікту, а кількість дронових атак скоротилася на 83%.