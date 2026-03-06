"Пока мы разговариваем, оно горит": американский адмирал об успехах ВМС США против Ирана

"Вы возможно слышали, как президент недавно сказал, что мы потопили или уничтожили 24 корабля. На тот момент это было правдой. Сейчас у нас более 30 кораблей", - сказал командующий CENTCOM.

По его словам, США несколько часов назад осуществили удары по иранскому авианосцу беспилотников.

"Пока мы разговариваем, оно горит", - отметил Купер.

Еще адмирал сообщил, что за последние трое суток военные США поразили с неба почти две сотни целей глубоко в Иране, в частности вокруг Тегерана.

Брэд Купер также рассказал о том, что только за последний час американские бомбардировщики B-2 сбросили десятки тяжелых бомб, которые нацелены на пусковые установки иранских баллистических ракет, расположенных под землей.

Что касается ответных атак Ирана, командующий CENTCOM отметил, что их ракетные обстрелы уменьшились на 90% с первого дня конфликта, а количество дроновых атак сократилось на 83%.