UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки є можливість. Верещук дала пораду російським окупантам в Криму

Фото: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російським окупантам ліпше добровільно покинути Кримський півострів, доки вони ще мають таку можливість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Як відзначила Верещук, після звільнення Криму, Україні доведеться вирішувати чимало завдань, серед яких, наприклад, доля колаборантів і колонізаторів. Останні ж, це росіяни, які опинилися на території півострова всупереч українському законодавству.

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", - відзначила віцепрем'єр-міністр.

Звільнення Криму

За словами представника президента України в АР Крим Таміли Ташевої, масової депортації росіян після звільнення півострова не буде. Водночас їм варто готуватись до індивідуального видворення.

Ще на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки Росії.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна в УкраїніРосійська Федерація