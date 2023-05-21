Поки є можливість. Верещук дала пораду російським окупантам в Криму

Як відзначила Верещук, після звільнення Криму, Україні доведеться вирішувати чимало завдань, серед яких, наприклад, доля колаборантів і колонізаторів. Останні ж, це росіяни, які опинилися на території півострова всупереч українському законодавству.

"Найперша моя порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не очікуйте ситуації, коли вам буде запропоновано покинути його в інший спосіб", - відзначила віцепрем'єр-міністр.

Звільнення Криму

За словами представника президента України в АР Крим Таміли Ташевої, масової депортації росіян після звільнення півострова не буде. Водночас їм варто готуватись до індивідуального видворення.

Ще на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. За словами секретаря Ради національної безпеки й оборони Олексія Данілова, під час вибору методу звільнення півострова усе залежатиме від поведінки Росії.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму.