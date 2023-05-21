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Пока есть возможность. Верещук дала совет российским оккупантам в Крыму

Фото: Ирина Верещук, вице-премьер-министр (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российским оккупантам лучше добровольно покинуть Крымский полуостров, пока они еще имеют такую возможность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра Ирины Верещук в эфире телеканала "Мы - Украина".

Как отметила Верещук, после освобождения Крыма, Украине придется решать немало задач, среди которых, например, судьба коллаборантов и колонизаторов. Последние же, это россияне, которые оказались на территории полуострова вопреки украинскому законодательству.

"Самый первый мой совет колонизаторам: выезжайте из Крыма добровольно, пока есть возможность. Не ожидайте ситуации, когда вам будет предложено покинуть его другим способом", - отметила вице-премьер-министр.

Освобождение Крыма

По словам представителя президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, массовой депортации россиян после освобождения полуострова не будет. В то же время им следует готовиться к индивидуальному выдворению.

Еще в начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что Украина может вернуть Крым в течение 5-7 месяцев. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, при выборе метода освобождения полуострова все будет зависеть от поведения России.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма.

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