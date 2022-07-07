Показывать силу надо на поле боя, - глава Одесской ОВА отреагировал на драку местных чиновников

"Доказывать свою силы или смелость во время войны надо на поле боя, убивая врагов. Такое поведение неприемлемо ни для кого. Небось забыли чем надо заниматься на своих должностях? То я напомню, ответная реакция обязательно будет, даже не сомневайтесь", - сказал Марченко.