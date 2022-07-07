Показувати силу треба на полі бою, - голова Одеської ОВА відреагував на бійку місцевих чиновників

Голова Одеської ОВА Максим Марченко піддав критиці інцидент на сесії Білгород-Дністровської районної ради.Там побилися голова райради Григорій Мельниченко та мер міста Віталій Граждан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Максима Марченка .

"Доводити свою сили або сміливість під час війни треба на полі бою, вбиваючи ворогів. Така поведінка є неприйнятною ні для кого. Мабуть забули чим треба займатися на своїх посадах? То я нагадаю, відповідна реакція обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся", - сказав Марченко.

Нагадаємо, на сесії районної ради чоловіки почали ображати один одного і затіяли бійку. Також повідомляється, що учасники бійки обмінялися кількома ударами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.