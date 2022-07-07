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На сессии в Белгород-Днестровском подрались мэр и глава райсовета

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Белгород-Днестровский, Четверг 07 июля 2022 18:16
На сессии в Белгород-Днестровском подрались мэр и глава райсовета Фото: мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан подрался с главой райсовета (facebook.com/vitalygrazhdan)
Автор: Юлия Бойко

На сессии Белгород-Днестровского районного совета подрались его глава Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Сообщается, что пока неизвестно, что стало причиной драки, но чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. На сессии районного совета мужчины начали оскорблять друг друга и затеяли драку. Также сообщается, что участники драки обменялись несколькими ударами.

Напомним, ранее мэр Немирова (Винницкая область) устроил стрельбу из автомата во время конфликта с волонтером.

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Одесса Белгород-Днестровский
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