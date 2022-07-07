На сессии в Белгород-Днестровском подрались мэр и глава райсовета
Фото: мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан подрался с главой райсовета (facebook.com/vitalygrazhdan)
На сессии Белгород-Днестровского районного совета подрались его глава Григорий Мельниченко и мэр города Виталий Граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одесское издание "Думская".
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Сообщается, что пока неизвестно, что стало причиной драки, но чиновники явно были на взводе и не желали видеть друг друга. На сессии районного совета мужчины начали оскорблять друг друга и затеяли драку. Также сообщается, что участники драки обменялись несколькими ударами.
Напомним, ранее мэр Немирова (Винницкая область) устроил стрельбу из автомата во время конфликта с волонтером.
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