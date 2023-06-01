"Показуха, а не тренування". У Білорусі військових вчать збивати дрони холостими патронами, - "Гаюн"

Білоруські військові тренуються "придушувати та знищувати" безпілотники холостими патронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі та "Беларускі Гаюн".
Міноборони Білорусі опублікувало відео навчань військових та повідомило, що солдати відпрацьовували питання придушення та знищення безпілотників.
"Гаюн" повідомляє, що для придушення дронів використовувалася 23-мм зенітна установка ЗУ-23-2 та автомат Калашнікова. При цьому на відео видно, як солдат веде вогонь по безпілотнику з автомата Калашнікова з насадкою для холостої стрілянини.
Наголошується, що згідно з Правилами стрільби з автомата АК-74 категорично забороняється стрільба з автомата бойовими патронами з нагвинченою на ствол втулкою для холостої стрільби. Це означає, що в магазині військового не могло бути бойових патронів.
"Яким чином навіть теоретично може бути "пригнічений і знищений БПЛА" вогнем з автомата холостими патронами МО РБ не уточнило. Зважаючи на поведінку двох відеооператорів, можна констатувати, що проводилося не тренування зі знищення БПЛА, а зйомка чергової показухи", - зазначили у "Гаюні".
У моніторинговій спільноті також вважають, що Міноборони Білорусі не планує вчитися реально боротися з безпілотниками.
30 травня в Білорусі розпочалися навчання з завдання ракетних ударів. У Міноборони країни повідомляли, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом "Іскандер-М".
Ще на початку квітня Росія заявила про передачу Білорусі ОТРК "Іскандер-М", який може бити по цілях на відстані до 500 км. Він також може запускати і ядерні боєприпаси, які РФ нещодавно почала переміщати до Білорусі.
Зазначимо, що це озброєння РФ активно використовує для завдання ударів по території України з початку повномасштабної війни.
Крім того, ще з 29 квітня у Білорусі проходять спільні зі Збройними силами Росії військові навчання.
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