"Показуха, а не тренування". У Білорусі військових вчать збивати дрони холостими патронами, - "Гаюн"

Міноборони Білорусі опублікувало відео навчань військових та повідомило, що солдати відпрацьовували питання придушення та знищення безпілотників.

"Гаюн" повідомляє, що для придушення дронів використовувалася 23-мм зенітна установка ЗУ-23-2 та автомат Калашнікова. При цьому на відео видно, як солдат веде вогонь по безпілотнику з автомата Калашнікова з насадкою для холостої стрілянини.

Наголошується, що згідно з Правилами стрільби з автомата АК-74 категорично забороняється стрільба з автомата бойовими патронами з нагвинченою на ствол втулкою для холостої стрільби. Це означає, що в магазині військового не могло бути бойових патронів.

"Яким чином навіть теоретично може бути "пригнічений і знищений БПЛА" вогнем з автомата холостими патронами МО РБ не уточнило. Зважаючи на поведінку двох відеооператорів, можна констатувати, що проводилося не тренування зі знищення БПЛА, а зйомка чергової показухи", - зазначили у "Гаюні".

У моніторинговій спільноті також вважають, що Міноборони Білорусі не планує вчитися реально боротися з безпілотниками.

Навчання в Білорусі

30 травня в Білорусі розпочалися навчання з завдання ракетних ударів. У Міноборони країни повідомляли, що у тренуваннях бере участь підрозділ військ, оснащений ракетним комплексом "Іскандер-М".

Ще на початку квітня Росія заявила про передачу Білорусі ОТРК "Іскандер-М", який може бити по цілях на відстані до 500 км. Він також може запускати і ядерні боєприпаси, які РФ нещодавно почала переміщати до Білорусі.

Зазначимо, що це озброєння РФ активно використовує для завдання ударів по території України з початку повномасштабної війни.

Крім того, ще з 29 квітня у Білорусі проходять спільні зі Збройними силами Росії військові навчання.

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