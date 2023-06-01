"Показуха, а не тренировка". В Беларуси военных учат сбивать дроны холостыми патронами, - "Гаюн"

Минобороны Беларуси опубликовало видео учений военных и сообщило, что солдаты отрабатывали вопрос подавления и уничтожения беспилотников.

"Гаюн" сообщает, что для подавления дронов использовалась 23-мм зенитная установка ЗУ-23-2 и автомат Калашникова. При этом на видео видно, как солдат ведет огонь по беспилотник из автомата Калашникова, снабженного насадкой для холостой стрельбы.

Подчеркивается, что согласно Правилам стрельбы из автомата АК-74 категорически запрещается стрельба из автомата боевыми патронами с навинченной на ствол втулкой для холостой стрельбы. Это значит, что в магазине у военного не могло быть боевых патронов.

"Каким образом даже теоретически может быть "подавлен и уничтожен БПЛА" огнем из автомата холостыми патронами МО РБ не уточнило. Принимая во внимание поведение двух видеооператоров можно констатировать, что проводилась не тренировка по уничтожению БПЛА, а съемка очередной показухи", - отметили в "Гаюне".

В Мониторинговом сообществе также считают, что Минобороны Беларуси не планирует учиться реально бороться с беспилотниками.

Учения в Беларуси

30 мая в Беларуси начались учения по нанесению ракетных ударов. В Минобороны страны сообщали, что в тренировках участвует подразделение войск, которое оснащено ракетным комплексом "Искандер-М".

Еще в начале апреля Россия заявила о передаче Беларуси ОТРК "Искандер-М", который может бить по целям на расстоянии до 500 км. Он также может запускать и ядерные боеприпасы, которые РФ недавно начала перемещать в Беларусь.

Отметим, что это вооружение РФ активно использует для нанесения ударов по территории Украины с начала полномасштабной войны.

Кроме того, еще с 29 апреля в Беларуси проходят совместные с Вооруженными силами России военные учения.

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