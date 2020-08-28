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Ми їм покажемо санкції: Лукашенко пригрозив відповіддю на санкційні обмеження

Мінськ, П'ятниця 28 серпня 2020 14:29
Ми їм покажемо санкції: Лукашенко пригрозив відповіддю на санкційні обмеження
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Олександр Лукашенко пригрозив відповісти на можливі санкції з боку ряду країн проти Білорусі. Він також заявив, що країну лякати не треба.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Ось ми їм зараз покажемо, що таке санкції. Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з Росією та інше. А за санкційну продукцію (на ту продукцію, на яку Росія ввела ембарго) - нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

"Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба?", - додав він.

Нагадаємо, уряд Естонії затвердив санкції проти чиновників Білорусі.

Крім того, Литва включила в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 117 білоруських чиновників.

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