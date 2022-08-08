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Показания брались под давлением оккупантов: в МКИП разобрали отчет Amnesty International

Новина українською →
Украина, Понедельник 08 августа 2022 18:54
Показания брались под давлением оккупантов: в МКИП разобрали отчет Amnesty International Фото: показания брались под давлением оккупантов: в МКИП разобрали отчет Amnesty International (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине заявили, что во время создания отчета Amnesty International, в котором ВСУ обвинили в угрозе для гражданских, опрос свидетелей проводился под давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным специалистов которые проанализировали отчет, Amnesty International использовали показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях. Большинство материала было получено во время опроса людей, которых эвакуировали на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей или Крыма.

"В частности, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди "желающих" предоставить подобного рода информацию", - говорится в сообщении.

В центре считают, что такая информация, собранная на территории лагерей, не должна была войти в отчет, так как была предоставлена под давлением российских силовиков. Предоставление гражданскими таких комментариев для экспертов Amnesty International, ускоряло их дальнейший переезд в более безопасные регионы.

Напомним, что Amnesty International опубликовало отчет, в котором ВСУ обвиняются в создании опасности для гражданских.

Отчет раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Издание The Times раскритиковало отчет, назвав его пропагандой Кремля.

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