Amnesty International на этой неделе решительно принялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для российской пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Издание отмечает, что юридические обязательства согласно Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны – "это совсем не то, что обвинять и очернять жертв агрессии, чем занимается Amnesty".

"Неудивительно, что украинский офис группы, с которым не консультировались, осудил эти предполагаемые выводы, в то время как российское посольство в Лондоне охотно их воспроизвело", - пишет The Times.

The Times отмечает, что украинские защитники базируются в гражданских районах, потому что российские оккупанты именно их атакуют. Этот метод россиян уже известен по боевым действиям в Чечне и Сирии, а также в Украине.

"Украинские силы смело противостоят этим захватчикам, одновременно пытаясь помочь гражданским лицам покинуть опасные районы", - говорится в статье.

Также отмечается игнорирование Amnesty реалий военных действий и неправильное понимание содержания международного права.

Журналисты также напомнили, что ранее эта правозащитная группа уже унизила себя перед Кремлем, отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, прежде чем поспешно упразднить это решение после шквала международной критики.

"Очевидно, Amnesty ничего не вынесла из этого фиаско. Генеральный секретарь Агнесс Калламар пожаловалась, что группу раскритиковали в социальных сетях, будто это она была какой-то обиженной стороной, и что ее легкомысленный фельетон об Украине имеет статус священного писания", - отмечает The Times.

Издание подчеркивает, что хотя в какой-либо серьезной неправительственной организации Калламар уже ушла бы в отставку, никакие средства не смогут спасти репутацию Amnesty.

"Когда уважаемая гуманитарная организация Amnesty теперь демонстрирует жалкое безразличие к гнету. Проявив свою мягкость к преступности и мягкость по отношению к фашизму, она должна иметь порядочность уйти со сцены", - считают авторы The Times.

Напомним, накануне появился отчет Amnesty International, в котором говорится, что ВСУ ставят под угрозу жизни гражданского населения, якобы размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Украинская сторона резко раскритиковала этот релиз, а президент Владимир Зеленский отметил, что Amnesty продемонстрировали аморальную избирательность.

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