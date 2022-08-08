Свідчення бралися під тиском окупантів: в МКІП розібрали звіт Amnesty International

В Україні заявили, що під час створення звіту Amnesty International, в якому ЗСУ звинуватили у загрозі для цивільних, опитування свідків проводилось під тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки .

За даними фахівців які проаналізували звіт, Amnesty International використали свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Більшість матеріалу, було отримано під час опитування людей, яких евакуювали на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей або Криму.

"Зокрема, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед "охочих" надати подібного роду інформацію", - йдеться у повідомлені.

У центрі вважають, що така інформація, зібрана на території таборів, не мала увійти до звіту, бо була надана під тиском російських силовиків. Надання цивільними таких коментарів для експертів Amnesty International, прискорювало їх подальший переїзд у більш безпечні регіони.