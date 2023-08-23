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Показали у соцмережах роботу ППО. У Києві чотирьом "блогерам" винесли вироки

Фото: у Києві винесли вироки блогерам, які засвітли роботу ППО (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Суди у Києві винесли вироки чотирьом "блогерам". Вони засвітили у соцмережах та месенджерах роботу протиповітряної оборони у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у травні четверо мешканців Києва під час ракетних атак окупантів зняли на камеру та поширювали у месенджерах та інших соціальних мережах результати ураження повітряних цілей. Також "блогери" засвітили розміщення Сил оборони та направлення систем ППО у Києві.

Під час слідстві всі фігуранти визнали свою провину у повному обсязі. У липні матеріали справ передали до суду. 

Районні суди Києва визнали "блогерів" винними за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та винесли вироки. Фігурантам призначили по 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном від 1 до 3 років відповідно. Вироки набрали чинності.

Що цьому передувало

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька "блогерів" у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього. Пізніше правоохоронці викрили ще дев'ятьох жителів Києва.

За даними РБК-Україна, Служба безпеки вручила підозру Інні Вороновій - київській блогерці та співачці, а також колишній дружині наркодилера Юрія Чернецького. Вона засвітила у соцмережі роботу ППО у столиці.

Крім того, СБУ закликала власників камер відеоспостереження вимкнути онлайн-трансляції, оскільки вони допомагають окупантам коригувати ракетні удари.

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