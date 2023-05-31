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"Засвітила" роботу ППО. Блогерка з Києва Воронова отримає підозру, - джерело

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Київ, Середа 31 травня 2023 11:38
"Засвітила" роботу ППО. Блогерка з Києва Воронова отримає підозру, - джерело Фото: Інна Воронова (instagram.com/voronova official)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Служба безпеки вручить підозру київській блогерці та співачці Інні Вороновій. Вона під час обстрілу столиці знімала на камеру роботу української ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як інформували сьогодні в ЗМІ, Служба безпеки України навідалася до квартири опальної виконавиці, звідки вона знімала роботу захисників неба.

Своєю чергою РБК-Україна уточнило у джерела, що Вороновій сьогодні СБУ вручить підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану.

Передісторія

Нагадаємо, що блогерка, а також дружина київського наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова вирішила зняти на камеру роботу української ППО під час однієї з атак росіян на Київ. Це сталося 16 травня.

Як зазначила сама Воронова, вона "зробила дуже необдуманий вчинок" і після скандалу з публікацією одразу видалила відео.

Примітно, що Воронову, а також ще кілька блогерів які знімали роботу протиповітряної оборони викрила СБУ.

Тоді правоохоронці провели обшуки за місцями фактичного проживання фігурантів, де було вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту. Після чого СБУ порушила справу за ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

За скоєне зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

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Служба безпеки України блогерка ПВО
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