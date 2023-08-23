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Показали в соцсетях работу ПВО. В Киеве четырем "блогерам" вынесли приговоры

Фото: в Киеве вынесли приговоры блогерам, засветившим работу ПВО (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Суды в Киеве вынесли приговоры четырем "блогерам". Они засветили в соцсетях и мессенджерах работу противовоздушной обороны в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в мае четверо жителей Киева во время ракетных атак оккупантов сняли на камеру и распространяли в мессенджерах и других социальных сетях результаты поражения воздушных целей. Также "блогеры" засветили размещение Сил обороны и направление систем ПВО в Киеве.

В ходе следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле материалы дел передали в суд.

Районные суды Киева признали "блогеров" виновными по ч. 2 ст. 114-2 УКУ и вынесли приговоры. Фигурантам назначили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным  сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры вступили в силу.

Что этому предшествовало

Напомним, во время ночной атаки россиян 16 мая несколько "блогеров" в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому. Позже правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева.

По данным РБК-Украина, Служба безопасности вручила подозрение Инне Вороновой - киевской блогерше и певице, а также бывшей жене наркодилера Юрия Чернецкого. Она засветила в соцсети работу ПВО в столице.

Кроме того, СБУ призвала владельцев камер видеонаблюдения выключить онлайн-трансляции, поскольку они помогают оккупантам корректировать ракетные удары.

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