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СБУ терміново звернулася до українців, які мають камери спостереження

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 11:53
СБУ терміново звернулася до українців, які мають камери спостереження Фото: СБУ звернулася до власників камер спостереження (pixabay)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України звернулася до власників камер відеоспостереження. Їх закликають припинити онлайн-трансляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СБУ.

Останніми днями багато українців отримали смс від СБУ, в яких звертаються до власників камер відеоспостереження. Українців закликають припинити онлайн-трансляції, оскільки вони допомагають ворогу коригувати ракетні удари.

"Просимо власників веб-камер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торгівельних, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви виявили онлайн-трансляцію, СБУ просить повідомити про неї через Telegram-бот.

СБУ терміново звернулася до українців, які мають камери спостереження

Фото: СБУ надсилає українцям повідомлення (РБК-Україна)

Блогери "засвітили" роботу ППО

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ 16 травня декілька блогерів показали у мережі роботу ППО. Служба безпеки викрила шістьох мешканців столиці, які поширили заборонену інформацію.

Також СБУ заблокувала роботу онлайн-камер, які у режимі реального часу фіксували протиповітряну оборону Києва.

Після чергової ракетної атаки радник голови ОП Михайло Подоляк жорстко розкритикував блогерів та чиновників, які публікують роботу ППО та наслідки обстрілів. Він нагадав, що порушників чекає відповідальність.

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