Пока танки не покатятся. США рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на дипломатическое разрешение конфликта касаемо обострения ситуации на Донбассе. В то же время считают, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже принял решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы считаем, что президент Путин принял решение, но пока танки не покатятся... мы будем использовать каждую возможность и минуту, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия все еще предотвратить "российское вторжение", - заявил Блинкен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Российской Федерации Владимир Путин договорились работать над организацией встречи трехсторонней рабочей группы относительно ситуации в Украине.

Также издание раскрывает все подробности, которые происходят на Донбассе в результате обострение ситуации.