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Поки танки не покотяться. США розраховують на дипломатичне розв'язання конфлікту, - Блінкен

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки розраховують на дипломатичне розв’язання конфлікту щодо загострення ситуації на Донбасі. Водночас вважають, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже прийняв рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але поки танки не покотяться... ми використовуватимемо кожну можливість і хвилину, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще запобігти "російському вторгненню", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Франції Еммануель Макрон та голова Російської Федерації Володимир Путін домовились працювати над організацією зустрічі тристоронньої робочої групи щодо ситуації в Україні.

Також видання розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.

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