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Пока не пойдет на деэскалацию: в Белом доме объяснили отмену контактов с Россией

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 02:00
Пока не пойдет на деэскалацию: в Белом доме объяснили отмену контактов с Россией Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Ничего такого сейчас не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию.

"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", - сказала она.

Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Новая встреча была запланирована на 24 февраля.

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