Пока не пойдет на деэскалацию: в Белом доме объяснили отмену контактов с Россией
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина могла бы состояться только после контактов на уровне глав МИД. Ничего такого сейчас не планируется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, что должно произойти, чтобы США вновь вернулись к рассмотрению вопроса о встрече лидеров, Псаки ответила, что Россия должна пойти на деэскалацию.
"Мы никогда не будем полностью закрывать дверь дипломатии, и я не думаю, что госсекретарь поступил таким образом. Но развивая то, что он сказал - дипломатия не принесет успеха, если Россия не изменит свой курс. Он сказал, что было бы неправильно проводить такую встречу со своим коллегой, министром [иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Изначально планировалось, что любой контакт с президентом России Владимиром Путиным последует после этого. Так что на данный момент ничего такого не планируется", - сказала она.
Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.
Новая встреча была запланирована на 24 февраля.