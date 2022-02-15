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Блинкен и Лавров созвонились второй раз за неделю: о чем говорили

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Москва, Вторник 15 февраля 2022 18:52
Блинкен и Лавров созвонились второй раз за неделю: о чем говорили Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор. Это второй контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

"15 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость продолжения совместной работы в русле договоренностей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Речь идет о переданных США и НАТО предложениях по так называемым "гарантиям безопасности".

Блинкен и Лавров также обсудили график предстоящих контактов представителей США и России на различных уровнях.

Отметим, предыдущий телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся 12 февраля. Тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину и "гарантии безопасности".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Лавров
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