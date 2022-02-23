Поки не піде на деескалацію: у Білому домі пояснили скасування контактів з Росією

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна могла б відбутися тільки після контактів на рівні глав МЗС . Нічого такого зараз не планується.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, що має статися, щоб США знову повернулися до розгляду питання про зустріч лідерів, Псакі відповіла, що Росія має піти на деескалацію.

"Ми ніколи не будемо повністю закривати двері дипломатії, і я не думаю, що держсекретар вчинив таким чином. Але розвиваючи те, що він сказав - дипломатія не принесе успіху, якщо Росія не змінить свій курс. Він сказав, що було б неправильно проводити таку зустріч зі своїм колегою, Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Спочатку планувалося, що будь-який контакт з президентом Росії Володимиром Путіним піде після цього. Так що на цей час нічого такого не планується", - сказала вона.