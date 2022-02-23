Блинкен отменил встречу с Лавровым

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу" - сказал Блинкен.