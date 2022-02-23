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Блинкен отменил встречу с Лавровым

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 00:05
Блинкен отменил встречу с Лавровым Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Причиной стало вторжение РФ в Украину.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"На прошлой неделе я предложил встречу с Лавровым, но при условии, что Россия не вторгнется в Украину. Сейчас мы наблюдаем, что вторжение начинается. Поэтому нет смысла сейчас проводить эту встречу" - сказал Блинкен.

Ранее Блинкен назвал условие встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Новая встреча была запланирована на 24 февраля.

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