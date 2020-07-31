Поиски полтавского захватчика продолжаются девятый день

Фото: полицейский (РБК-Украина)

Поиски Романа Скрипника перешли из активной фазы в оперативную отработку

Полиция продолжает поиски Романа Скрипника, который девятый день скрывается от правоохранителей в Полтавской области. Территорию поисков немного сместили.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин.

Он уточнил, что поиски все еще происходят на территории Полтавщины, хотя изначальная территория была откорректирована.

"Поиски не прекращались, они продолжаются. Возможно не в такой масштабной фазе. Сейчас больше сделан акцент на оперативную работу и работу с оперативной информацией", - сообщил Гришин.

По его словам, сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий того, где может скрываться Скрипник и что с ним могло случиться. Гришин добавил, что версия о самоубийстве Скрипника также не исключается.

Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции. Впоследствии, преступник отпустил полицейского, бросил авто на дороге и убежал в лес, где скрывается поныне.

Для поисков подозреваемого привлекли Национальную гвардию, кинологов с собаками и квадрокоптеры.

В Министерстве внутренних дел предположили, что полтавский захватчик Роман Скрипник мог наложить на себя руки.