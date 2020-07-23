Автоугонщика из Полтавы ищут с помощью квадрокоптера

Фото: захват заложника в Полтаве (t.me/dkr_npu)

К поисках Романа Скрипника привлекли также кинологов с собаками

Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию. Также правоохранители подняли в воздух квадрокоптеры.

Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, передает "Кременчуцька газета".

По его словам, в розыске мужчины также участвуют кинологи с собаками. Освободившийся заложник - полковник полиции Виталий Шиян - также принимает участие в операции.

Гришин отметил, что сейчас решается вопрос о привлечении авиации.

Штаб правоохранителей развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.

Напомним, нападавший Роман Скрипник уже отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Скрипника пытались сегодня утром задержать возле административного суда Полтавы по подозрению в угоне авто.

Он достал гранату и схватил сотрудника полиции, но в ходе переговоров обменял удерживаемого полицейского на начальника Управления уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Виталия Шияна.