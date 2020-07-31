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Пошуки полтавського нападника тривають дев’ятий день

Полтавська область, П'ятниця 31 липня 2020 16:14
Пошуки полтавського нападника тривають дев’ятий день
Фото: поліцейський (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Пошуки Романа Скрипника перейшли з активної фази у оперативне відпрацювання

Поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який дев’ятий день переховується від правоохоронців у Полтавській області. Територію пошуків трохи змістили.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-офіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Грішин.

Він уточнив, що пошуки все ще відбуваються на території Полтавщини, хоча початкова територія була відкорегована.

"Пошуки не припинялися, вони тривають. Можливо не в такій масштабній фазі. Зараз більше зроблено акцент на оперативну роботу і роботу з оперативною інформацією", - повідомив Грішин.

За його словами, наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій того, де може переховуватися Скрипник і що з ним могло трапитися. Грішин додав, що версія про самогубство Скрипника також не виключається.

Нагадаємо, 23 липня у Полтаві правоохоронці намагалися затримати автовикрадача. Ним виявився раніше судимий Роман Скрипник. Під час затримання Скрипник взяв у заручники полковника поліції. Згодом, злочинець відпустив поліцейського, покинув авто на дорозі і втік до лісу, де переховується понині.

Для пошуків підозрюваного залучили Національну гвардію, кінологів з собаками та квадрокоптери.

У Міністерстві внутрішніх справ припустили, що полтавський захоплювач Роман Скрипник міг накласти на себе руки.

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