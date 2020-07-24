Поиск полтавского захватчика продолжается, положительных результатов нет

Фото: автоугонщик (poltava.to)

Спецоперация длилась всю ночь и продолжается

Спецоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.

Он отметил, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура, Национальная гвардия.

"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.

Также информацию о том, что спецоперация продолжается подтвердил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, вчера в Полтаве правоохранители проводили спецоперацию по задержанию мужчины, которого подозревали в похищении автомобилей. В ходе операции мужчина достал гранату и заявил, что может ее взорвать.

Затем он схватил в заложники оперуполномоченного. Полиция вела с ним переговоры и правоохранителя обменяли на другого.

Как сообщалось, захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Отметим, что для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию.

Кроме того, полтавские правоохранители установили личность захватчика.