Поиск полтавского захватчика продолжается, положительных результатов нет

Спецоперация длилась всю ночь и продолжается
Спецоперация по поиску захватчика, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается. Его ищут в Решетиловском лесу.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
Он отметил, что вовлечены много структур для поиска мужчины, в частности Служба безопасности Украины, прокуратура, Национальная гвардия.
"Положительных результатов не дало, но поиски продолжаются", - рассказал он.
Также информацию о том, что спецоперация продолжается подтвердил в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Напомним, вчера в Полтаве правоохранители проводили спецоперацию по задержанию мужчины, которого подозревали в похищении автомобилей. В ходе операции мужчина достал гранату и заявил, что может ее взорвать.
Затем он схватил в заложники оперуполномоченного. Полиция вела с ним переговоры и правоохранителя обменяли на другого.
Как сообщалось, захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.
Отметим, что для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлекли Национальную гвардию.
Кроме того, полтавские правоохранители установили личность захватчика.