Пошук полтавського нападника триває, позитивних результатів немає

Фото: автовикрадач (poltava.to)

Спецоперація тривала всю ніч і продовжується

Спецоперація по пошуку нападника, який тримав у заручниках поліцейського, а потім його відпустив, триває. Його шукають у Решетилівському лісі.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна речник поліції Полтавської області Роман Грішин.

Він зазначив, що залучено багато структур до пошуку чоловіка, зокрема Служба безпеки України, прокуратура, Національна гвардія.

"Позитивних результатів не дало, але пошуки тривають", - розповів він.

Також інформацію про те, що спецоперація триває підтвердив у коментарі РБК-Україна речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Нагадаємо, вчора в Полтаві правоохоронці проводили спецоперацію по затриманню чоловіка, якого підозрювали у викраданні автомобілів. В ході операції чоловік дістав гранату та заявив, що може її підірвати.

Потім він схопив у заручники оперуповноваженого. Поліція вела з ним перемовини і правоохоронця обміняли на іншого.

Як повідомлялось, нападник Роман Скрипник відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Зазначимо, для пошуків чоловіка, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, а потім сховався в лісі, залучили Національну гвардію.

Крім того, полтавські правоохоронці встановили особу нападника.