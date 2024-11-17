Похолодання вже "на носі". Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Погода в Україні 18 листопада ще порадує. Але перше серйозне похолодання вже "на носі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Завтра, в понеділок, в Україні буде переважно сухо, лише на Волині та Рівненщині невеликі опади. Протягом дня очікується +4....+9, на півдні +8....+11 градусів", - розповіла вона.
У Києві 18 листопада стане свіжіше, +6, +7 градусів, буде вітряно, проте без опадів.
За даними Діденко, перше серйозне похолодання від "плюсів" до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади, вже "на носі".
"21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі із снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг", - зазначила синоптик.
Вона додала і те, що із синоптичної точки зору така ситуація відносно традиційна для цієї пори року, проте умови для людей, транспорту, нагрузки для електрики стануть складнішими. Зокрема, ускладнення погоди в столиці також очікується з 21 листопада.
Про те, що в Україні похолодає, починаючи з 21 листопада, повідомлялося днями. Ще тоді синоптик Наталка Діденко попереджала про різке погіршення погоди.
Зокрема, виходячи з її прогнозу, очікуються складні погодні умови: сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини, сильний, до штормового, вітер, суттєве похолодання.
Додамо, що вихідні 16-17 листопада можна назвати одними з найтепліших днів у найближчій перспективі.
Хоча зниження градусів для останнього місяця осені – справді справа традиційна. Раніше синоптики попереджали, що у листопаді 2024 в Україні температура впаде на 5-7 градусів.
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