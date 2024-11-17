Похолодание уже "на носу". Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

"Завтра, в понедельник, в Украине будет преимущественно сухо, только на Волыни и Ровенщине небольшие осадки. В течение дня ожидается +4...+9, на юге +8...+11 градусов", - рассказала она.

В Киеве 18 ноября станет свежее, +6, +7 градусов, будет ветрено, однако без осадков.

Похолодание в Украине

По данным Диденко, первое серьезное похолодание от "плюсов" к морозу, которое будет переводить дожди в сильные снегопады, уже "на носу".

"21 ноября за холодным атмосферным фронтом распространяется холодный воздух. Юг и восток еще немного задержатся, но это временно. Вторая карта показывает, как в зоне атмосферного фронта также 21 ноября будут идти дожди со снегом, будет сильный ветер, будет налипать мокрый снег", - отметила синоптик.

Она добавила и то, что с синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее. В частности, осложнение погоды в столице также ожидается с 21 ноября.