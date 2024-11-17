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Похолодание уже "на носу". Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 18 ноября (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине 18 ноября еще порадует. Но первое серьезное похолодание уже "на носу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Завтра, в понедельник, в Украине будет преимущественно сухо, только на Волыни и Ровенщине небольшие осадки. В течение дня ожидается +4...+9, на юге +8...+11 градусов", - рассказала она.

В Киеве 18 ноября станет свежее, +6, +7 градусов, будет ветрено, однако без осадков.

Похолодание в Украине

По данным Диденко, первое серьезное похолодание от "плюсов" к морозу, которое будет переводить дожди в сильные снегопады, уже "на носу".

"21 ноября за холодным атмосферным фронтом распространяется холодный воздух. Юг и восток еще немного задержатся, но это временно. Вторая карта показывает, как в зоне атмосферного фронта также 21 ноября будут идти дожди со снегом, будет сильный ветер, будет налипать мокрый снег", - отметила синоптик.

 

Она добавила и то, что с синоптической точки зрения такая ситуация относительно традиционна для этого времени года, однако условия для людей, транспорта, нагрузки для электричества станут сложнее. В частности, осложнение погоды в столице также ожидается с 21 ноября.

Погода в Украине

О том, что в Украине похолодает, начиная с 21 ноября, сообщалось на днях. Еще тогда синоптик Наталка Диденко предупреждала о резком ухудшении погоды.

В частности, исходя из ее прогноза, ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, даже метели, сильный, к штормовому, ветер, существенное похолодание.

Добавим, что выходные 16-17 ноября можно назвать одними из самых теплых дней в ближайшей перспективе.

Хотя снижение градусов для последнего месяца осени - действительно дело традиционное. Ранее синоптики предупреждали, что в ноябре 2024 в Украине температура упадет на 5-7 градусов.

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