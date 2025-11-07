Похолодання скасовується? В Укргідрометцентрі сказали, чого насправді чекати від погоди

Де ймовірні дощі найближчими днями

"Впродовж наступних кількох діб в Україні синоптичні процеси складатимуться по-різному", - повідомив експерт.

Він пояснив, що завтра, 8 листопада, погоду без опадів визначатиме поле високого тиску.

"І лише на Закарпаття та Карпати впливатиме атмосферний фронт, який вже 9 листопада поширить свій вплив на все Правобережжя України... Він надходитиме із південного заходу, із заходу. Зі сторони Румунії", - додав Семиліт.

Він уточнив, що цей атмосферний фронт буде "не цільний, як вони бувають", а більш "розірваний", такими собі "клаптиками".

"10 листопада у нічні години ми очікуємо його вплив уже в більшості областей. І буде випадати через це такий, невеликий дощ", - розповів представник УкрГМЦ.

Тим часом у денні години в понеділок (10 листопада) в цілому по території України буде переважно без опадів. Лише в Одеській і Миколаївській областях очікується помірний дощ.

"Тобто в понеділок атмосферний фронт буде більш інтенсивним на півдні... І далі такі ось локальні утворення цього атмосферного фронту, його розірвані частинки, будуть рухатись територією України", - пояснив синоптик.

Чи багато буде в Україні туманів

"Важливо зауважити, що буде висока вологість повітря. Слабкий вітер (в межах 3-8 метрів за секунду) сприятиме утворенню туманів у нічні та ранкові години. Через що треба бути уважними й обережними", - розповів Семиліт.

Водночас він зауважив, що "тумани будуть не повсюдно", як це буває.

Тобто вони будуть локальні - "місцями".

Якою буде температура повітря

"Щодо температури, то в цілому тепла повітряна маса, яка буде знаходитись над територією України, зумовлюватиме відносно теплу погоду - як для цієї пори року", - повідомив синоптик.

Йдеться про те, що вона "істотно не зміниться, порівняно з тим, що в нас є зараз".

"В нічні години ми очікуємо значення в межах 1-9 градусів тепла. 10 листопада на півдні країни - до +12°C. А ось в денні години стовпчики термометрів підніматимуться до 8-13°C. І в південній частині країни - до +16°C", - поділився фахівець.

Від чого залежатиме погода в Україні пізніше

За словами Семиліта, "надалі синоптична ситуація загалом майже не змінюватиметься".

"Але, ми бачимо, що надходитиме атмосферний фронт. І 11 листопада в Україні (крім південного сходу), 12 листопада - вже на Лівобережжі, ми очікуємо помірні дощі. А на решті території будуть випадати місцями невеликі дощі", - розповів він.

Тим часом на високогір'ї Карпат - можливий навіть мокрий сніг.

"Але це, знову ж таки, далекий період. Тобто так ми не можемо дуже далеко заглядати", - визнав синоптик.

Він додав, що цей атмосферний фронт, який буде пізніше, "теж буде не цільним, як вони бувають зазвичай".

"Він буде більш із "клаптиків" складатись. І також рухатиметься із південного заходу, такою траекторією на схід і на північний схід", - пояснив представник УкрГМЦ.

Чи варто зараз говорити про похолодання

Семиліт повідомив, що в цілому температура повітря під час проходження іншого атмосферного фронту не знижуватиметься.

"Впродовж 11-12 листопада вночі ми очікуємо 2-8 градусів тепла (тобто бачимо, що вона майже не змінюватиметься від того, що в нас зараз є на вихідних). А в денні години - це буде 5-11°C. У центральних областях - буде 9-14°C (в денні години)", - розповів він.

Тим часом на півдні та сході країни вночі очікується 6-12°C, а вдень - взагалі до 13-18°C.

"Ми бачимо таку ось широтну протяжність ось цих значень температури", - зауважив спеціаліст.

Водночас він додав, що "інтенсивного зниження" при цьому немає.

"Навпаки, по півдню навіть трішки тепліше буде у вівторок та середу... А по всій території України значення температури залишатимуться без істотних змін. Тобто нічого такого. Ніяких похолодань. Все буде стабільно більш-менш", - наголосив синоптик.

В цілому, за його словами, "здебільшого вся територія України буде з однаковими значеннями, окрім півдня, який буде більш теплий" (де значення температури буде вищим на кілька градусів).

Чи варто готуватись до сильних поривів вітру

Насамкінець Семиліт розповів, що "сильних поривів вітру очікувати також в цілому не варто".

"Оскільки в нас буде утримуватись така, волога повітряна маса. І разом із цим буде слабкий вітер. 3-8 метрів за секунду - вважається слабким", - пояснив він.

Синоптик додав, що йдеться переважно про південний вітер.

"Хоча у понеділок він вже буде такий, трішки західний. І буде утворюватись ось цей туман. Тому якихось таких інтенсивних поривів вітру ми не очікуємо", - підсумував представиник УкрГМЦ.