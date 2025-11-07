Похолодання скасовується? В Укргідрометцентрі сказали, чого насправді чекати від погоди

Впродовж найближчих кількох діб і наступного тижня синоптичні процеси в Україні складатимуться по-різному, проте про похолодання наразі (згідно з попереднім прогнозом) не йдеться.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
"Впродовж наступних кількох діб в Україні синоптичні процеси складатимуться по-різному", - повідомив експерт.
Він пояснив, що завтра, 8 листопада, погоду без опадів визначатиме поле високого тиску.
"І лише на Закарпаття та Карпати впливатиме атмосферний фронт, який вже 9 листопада поширить свій вплив на все Правобережжя України... Він надходитиме із південного заходу, із заходу. Зі сторони Румунії", - додав Семиліт.
Він уточнив, що цей атмосферний фронт буде "не цільний, як вони бувають", а більш "розірваний", такими собі "клаптиками".
"10 листопада у нічні години ми очікуємо його вплив уже в більшості областей. І буде випадати через це такий, невеликий дощ", - розповів представник УкрГМЦ.
Тим часом у денні години в понеділок (10 листопада) в цілому по території України буде переважно без опадів. Лише в Одеській і Миколаївській областях очікується помірний дощ.
"Тобто в понеділок атмосферний фронт буде більш інтенсивним на півдні... І далі такі ось локальні утворення цього атмосферного фронту, його розірвані частинки, будуть рухатись територією України", - пояснив синоптик.
"Важливо зауважити, що буде висока вологість повітря. Слабкий вітер (в межах 3-8 метрів за секунду) сприятиме утворенню туманів у нічні та ранкові години. Через що треба бути уважними й обережними", - розповів Семиліт.
Водночас він зауважив, що "тумани будуть не повсюдно", як це буває.
Тобто вони будуть локальні - "місцями".
"Щодо температури, то в цілому тепла повітряна маса, яка буде знаходитись над територією України, зумовлюватиме відносно теплу погоду - як для цієї пори року", - повідомив синоптик.
Йдеться про те, що вона "істотно не зміниться, порівняно з тим, що в нас є зараз".
"В нічні години ми очікуємо значення в межах 1-9 градусів тепла. 10 листопада на півдні країни - до +12°C. А ось в денні години стовпчики термометрів підніматимуться до 8-13°C. І в південній частині країни - до +16°C", - поділився фахівець.
За словами Семиліта, "надалі синоптична ситуація загалом майже не змінюватиметься".
"Але, ми бачимо, що надходитиме атмосферний фронт. І 11 листопада в Україні (крім південного сходу), 12 листопада - вже на Лівобережжі, ми очікуємо помірні дощі. А на решті території будуть випадати місцями невеликі дощі", - розповів він.
Тим часом на високогір'ї Карпат - можливий навіть мокрий сніг.
"Але це, знову ж таки, далекий період. Тобто так ми не можемо дуже далеко заглядати", - визнав синоптик.
Він додав, що цей атмосферний фронт, який буде пізніше, "теж буде не цільним, як вони бувають зазвичай".
"Він буде більш із "клаптиків" складатись. І також рухатиметься із південного заходу, такою траекторією на схід і на північний схід", - пояснив представник УкрГМЦ.
Семиліт повідомив, що в цілому температура повітря під час проходження іншого атмосферного фронту не знижуватиметься.
"Впродовж 11-12 листопада вночі ми очікуємо 2-8 градусів тепла (тобто бачимо, що вона майже не змінюватиметься від того, що в нас зараз є на вихідних). А в денні години - це буде 5-11°C. У центральних областях - буде 9-14°C (в денні години)", - розповів він.
Тим часом на півдні та сході країни вночі очікується 6-12°C, а вдень - взагалі до 13-18°C.
"Ми бачимо таку ось широтну протяжність ось цих значень температури", - зауважив спеціаліст.
Водночас він додав, що "інтенсивного зниження" при цьому немає.
"Навпаки, по півдню навіть трішки тепліше буде у вівторок та середу... А по всій території України значення температури залишатимуться без істотних змін. Тобто нічого такого. Ніяких похолодань. Все буде стабільно більш-менш", - наголосив синоптик.
В цілому, за його словами, "здебільшого вся територія України буде з однаковими значеннями, окрім півдня, який буде більш теплий" (де значення температури буде вищим на кілька градусів).
Насамкінець Семиліт розповів, що "сильних поривів вітру очікувати також в цілому не варто".
"Оскільки в нас буде утримуватись така, волога повітряна маса. І разом із цим буде слабкий вітер. 3-8 метрів за секунду - вважається слабким", - пояснив він.
Синоптик додав, що йдеться переважно про південний вітер.
"Хоча у понеділок він вже буде такий, трішки західний. І буде утворюватись ось цей туман. Тому якихось таких інтенсивних поривів вітру ми не очікуємо", - підсумував представиник УкрГМЦ.
