Похолодание близко? Когда погода в Украине резко изменится и вероятны ли заморозки

Погода в Украине до конца недели ожидается комфортная и преимущественно солнечная. Однако позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

К какой погоде готовиться в ближайшее время

– Прогноз у нас всегда - на 3-5 суток. То есть за пределами пяти суток - ситуация пока что не определена.

Та погода, которая у нас сейчас... До конца недели практически в большинстве регионов погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

Лишь в западных, кое-где в северных областях - поступление атмосферного фронта обусловит (местами) кратковременные дожди.

Но удержится комфортная температура, как для этого времени года.

Несколько прохладнее может быть разве что ночью и на востоке страны.

А также в дневные часы в западных областях, когда там будет преобладать погода с большей облачностью и кое-где - с дождиками.

Какие температуры ожидаются ночью и днем

– Ближайшие ночи у нас - до 20 сентября (воскресенья, - Ред.) - в пределах +10...+16°С.

Разве что ближайшая ночь - на пятницу (18 сентября, - Ред.) в восточных областях местами +6...+9°С.

Тем временем дневные максимумы в большинстве регионов - комфортные +20...+25°С.

В воскресенье на Закарпатье и юге страны вообще до +28°С.

Это - до 20 сентября, то есть до конца этой недели.

Особенности погоды в Украине 18-20 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что с понедельника все резко изменится

– 21 сентября (в понедельник, - Ред.) - да. В начале следующей недели у нас будет происходить определенное изменение синоптической ситуации.

Будет поступать атмосферный фронт с северо-запада.

Поэтому ночью в большинстве западных и северных областей, а днем - в Украине (в большинстве регионов) ожидаются умеренные дожди.

На востоке и юго-востоке - еще небольшие дожди будут.

Каким будет при этом ветер

– Ветер также изменится.

До выходных включительно - у нас преимущественно будет юго-западный перенос воздуха.

Но начиная с понедельника - будет уже северо-западный.

Где и как сильно похолодает

– Температура ночью - на понедельник - еще +10…+15°С удержится.

В дневные часы +23...+28°С.

Но уже на западе, в большинстве северных областей, а также в Винницкой области - будет снижение, да. В дневные часы в пределах +15...+20°С.

То есть такое, ощутимое.

Особенности погоды в Украине 21 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с дождями во вторник

– В дальнейшем, 22 числа (во вторник, - Ред.) также дожди еще будут оставаться.

Мы будем находиться под влиянием атмосферных фронтов.

Только на западе страны они будут уже постепенно прекращаться.

Может ли температура ночью упасть до заморозков

– Температурные показатели за счет облачности в ночные часы как раз еще не изменятся. То есть ни о каких заморозках - речь не идет.

Напротив, когда у нас облака и влажность с дождями в осенний период, то это (преимущественно) - достаточно благоприятные условия, как для аграрного сектора, скажем так.

Так что ночи остаются еще +10...+15°С.

Немножко прохладнее - разве что в западных областях. Там +6…+10°С, скажем так, может быть.

Где при этом может быть теплее всего днем

– В дневные часы (22 сентября, - Ред.) ожидается более ощутимое понижение температуры.

В большинстве регионов уже +12...+18°С.

Теплее будет оставаться разве что восток, юго-восток. Там еще +20...+26°С.

Так что в этой - обозримой синоптической перспективе - у нас о каких-либо там "заморозках страшных" речь не идет.

До 22 числа у нас все в пределах осенних критериев, скажем так.

Особенности погоды в Украине 22 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Ожидается ли дальнейшее снижение температуры

– В дальнейшем... опять же таки, официальных прогнозов - именно с показателями - еще не существует.

Но, конечно, можем сразу сказать, что следующая неделя - будет прохладнее, чем эта.

С большим количеством осадков. С более низкими значениями температуры.

Мы будем находиться практически всю неделю под влиянием циклона. Его атмосферные фронты будут постепенно проворачиваться над территорией Украины.

Поэтому будет больше облачности, более низкие значения температуры.

Но ни о каких заморозках мы пока что не говорим.