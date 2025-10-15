ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Похолодання до -5. Мешканців однієї з областей України попередили про сильні заморозки

Вінницька область, Середа 15 жовтня 2025 18:38
UA EN RU
Похолодання до -5. Мешканців однієї з областей України попередили про сильні заморозки Ілюстративне фото: на Вінниччині очікуються заморозки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Вінницькій області вночі та вранці 16-17 жовтня прогнозують сильні заморозки. Стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міськраду в Telegram.

"Вночі та вранці, 16-17 жовтня, на Вінниччині очікуються сильні заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів. Оголошено 2-й рівень небезпеки - "помаранчевий", - зазначили в міськраді.

Там уточнили, що у Вінниці в цей час очікується від 0 до -3 градусів. У місті оголосять перший рівень небезпеки, "жовтий".

Прогноз погоди на 16-17 жовтня

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в більшості регіонів України 16-17 жовтня вночі температура триматиметься в межах +2...+6 градусів, місцями можливі заморозки. Удень повітря прогріється до +15, на північному сході - до +11 градусів. Водіям радять бути уважними через можливі тумани.

Однак уже в суботу, 18 жовтня, у західних регіонах почнуться дощі та похолодання. Наступного дня опади та зниження температури пошириться по всій країні. Удень прогнозується від +5 до +9 градусів.

Варто зауважити, що в Україні, якщо середньодобова температура повітря в регіоні опускається нижче +8 °C, передбачено початок опалювального сезону.

Раніше в Міненерго спростували чутки про те, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 1 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Вінницька область
Новини
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Зеленський утворив військову адміністрацію в Одесі, її очолить Лисак
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить