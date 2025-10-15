Похолодание до -5. Жителей одной из областей Украины предупредили о сильных заморозках

В Винницкой области ночью и утром 16-17 октября прогнозируют сильные заморозки. Столбики термометров опустятся до -5 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий горсовет в Telegram .

Там уточнили, что в Виннице в это время ожидается от 0 до -3 градусов. В городе объявят первый уровень опасности, "желтый".

"Ночью и утром, 16-17 октября, в Винницкой области ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов. Объявлен 2-й уровень опасности - "оранжевый", - отметили в горсовете.

Прогноз погоды на 16-17 октября

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в большинстве регионов Украины 16-17 октября ночью температура будет держаться в пределах +2…+6 градусов, местами возможны заморозки. Днем воздух прогреется до +15, на северо-востоке - до +11 градусов. Водителям советуют быть внимательными из-за возможных туманов.

Однако уже в субботу, 18 октября, в западных регионах начнутся дожди и похолодание. На следующий день осадки и понижение температуры распространится по всей стране. Днем прогнозируется от +5 до +9 градусов.

Стоит заметить, что в Украине, если среднесуточная температура воздуха в регионе опускается ниже +8 °C, предусмотрено начало отопительного сезона.

Ранее в Минэнерго опровергли слухи о том, что отопительный сезон в Украине начнется 1 ноября.